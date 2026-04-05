Про це поінформував командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про атаку на ворожі об'єкти?

За повідомленнями "Мадяра", українські дрони атакували Балтійський берег, де вдалося уразити одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморська. Губернатор Ленінградської області доповідав про пожежу на об'єкті, що виникла внаслідок удару.

Важливо! Приморськ є найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі та одним із ключових експортних хабів країни-агресорки. Через нього проходять десятки мільйонів тонн нафти щороку.

До того ж майже всю ніч вибухало й у Кстово Нижньогородської області Росії. Там безпілотники вдарили по НПЗ "Лукойлу", після чого виникла масштабна пожежа.

Це підприємство є одним із найбільших бензинових НПЗ у Росії, що виробляє понад 50 видів нафтопродуктів, зокрема моторне паливо, бітуми та парафін.

Загалом місцеві мешканці Кстово нарахували понад 20 вибухів, а в деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

Працювали над доправленням вербових котиків (ударних дронів, – 24 Канал) Птахи 1 ОЦ СБС, пілоти 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" та 413 оп "Рейд" СБС,

– зазначив "Мадяр".

Зі свого боку, член Ради НБУ Василь Фурман в коментарі для 24 Каналу зазначав, що удари по експортній інфраструктурі країни-агресорки шкодять не лише логістиці, а й загалом економіці, водночас відкриваючи Україні нові можливості на зовнішніх ринках.

