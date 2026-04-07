Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу сказав, що зараз для України особливо важливо бити по одній вразливій точці Росії. Саме такий тиск, на його думку, здатен створити серйозний ризик уже і для режиму Володимира Путіна.

Удари по російських портах б'ють по грошах Кремля

Після ударів по російських стратегічних об'єктах ключовим для України стає не лише сам факт ураження, а й те, по чому саме б'ють безпілотники. Найболючішим для Кремля Стерненко вважає напрям, який напряму зав'язаний на доходах від нафти, бо саме ці гроші Росія далі вливає у війну проти України.

Коли ми знищимо експортні спроможності чотирьох російських основних портів – Туапсе, Новоросійськ, Усть-Луга та Приморськ, – тоді наш противник зазнає дуже значних економічних збитків і не зможе на належному рівні підтримувати фінансування війни проти України,

– наголосив Стерненко.

Далі, на його думку, Кремлю доведеться перекладати цей тягар на власне населення. Це означатиме не лише бідніших росіян, а й помітно вищий градус суспільного невдоволення, бо гроші на продовження війни доведеться шукати вже всередині країни.

Буде ризик для режиму Володимира Путіна, бо це загрожує крахом його політичної системи. Він буде змушений брати ці гроші у російського населення,

– сказав він.

Позбавлення Росії грошей він пов'язав не лише з ударами по окремих портах, а з ширшою логікою тиску на її експорт.

До уваги! Україна системно б'є по російській нафтовій інфраструктурі, і це дедалі сильніше оголює проблеми російської ППО. В ISW звернули увагу, що російські пропагандисти вже скаржаться на нестачу ракет для комплексів типу "Панцир" і закликають Кремль переймати український досвід мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та дешевих засобів боротьби з безпілотниками.

Якщо Москва намагається заробляти на високих цінах на нафту, то Україна, на його думку, має бити так, щоб Росія фізично втрачала можливість відвантажувати і продавати цю нафту. Таку роботу Сили безпеки та оборони України вже ведуть зараз, завдаючи регулярних ударів по російській території.

Цього року, якщо все буде добре у нас із фінансуванням, я думаю, що ударів по Російській Федерації ставатиме ще більше. Вони будуть ще більш руйнівними. І це добре, тому що росіяни повинні відчути війну на собі,

– сказав він.

Коли росіяни почнуть відчувати наслідки війни не тільки в телевізорі, а через економічні втрати, соціальну напругу, вибухи в містах і удари по важливих об'єктах, підтримувати цю війну буде складніше. Саме на це Україна і має тиснути далі.

Саме це нам сьогодні і потрібно. Потрібно, щоб росіяни ненавиділи режим і щоб Росія була змушена припинити війну або припинити своє існування,

– наголосив Стерненко.

Важливо! Українські удари постійно змінюють напрямки, щоб розхитувати російську протиповітряну оборону. Після атак по портах у Ленінградській області під удар знову потрапив Новоросійськ. На думку Романа Світана, Росія змушена перекидати ЗРК з одного регіону в інший, через що в її обороні виникають нові слабкі місця.

