Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 040 оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Как потери врага на 9 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек;

танков – 11 847 (+1);

боевых бронированных машин – 24 370 (+2);

артиллерийских систем – 39 689 (+64);

РСЗО –1 724 (+1);

средств ПВО – 1 341 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 88 332 (+229);

специальной техники – 4 119 (+2).



Потери оккупантов на 9 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

О каких потерях еще известно?