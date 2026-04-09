Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 040 оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Как потери врага на 9 апреля?
За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:
- личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек;
- танков – 11 847 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 370 (+2);
- артиллерийских систем – 39 689 (+64);
- РСЗО –1 724 (+1);
- средств ПВО – 1 341 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 332 (+229);
- специальной техники – 4 119 (+2).
Потери оккупантов на 9 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба
О каких потерях еще известно?
6 апреля спецназовцы ГУР с помощью беспилотников разбили последний российский железнодорожный паром "Славянин". Судно находилось в Керченском проливе.
8 апреля в оккупированной Феодосии раздавались взрывы. Местные предполагают, что под прицелом оказалась нефтебаза – важная логистическая точка в обеспечении оккупантов горюче-смазочными материалами. Впоследствии информацию подтвердил "Мадьяр", отметив, что в результате атаки Сил обороны были повреждены резервуары с топливом.
В тот же день на ТОТ Луганщины враг потерял склады материально-технического обеспечения в районе Суходольска и склады БпЛА вместе с пунктом предполетной подготовки дронов в Степном Донецкой области.