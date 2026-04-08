Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграмм-каналы. Также в сети публикуют последствия ударов беспилотниками.
Какие последствия атаки на Феодосию?
По предварительной информации, ориентировочно в 01:00 в оккупированной Феодосии прогремели взрывы, есть сообщения о возможном попадании беспилотников в местную нефтебазу. На месте поражения сразу вспыхнул пожар.
Более того, согласно обнародованной информации, в районе нефтебазы Феодосии перекрыли железнодорожные переезды на Керченском шоссе, а также на улице Федько. В сети пишут об усилении возгорания на месте происшествия.
Заметим, что в Феодосии расположен крупнейший в Крыму объект по перевалке и хранению нефтепродуктов АО "Морской нефтяной терминал", который обеспечивает потребности оккупационных войск на оккупированном полуострове.
В частности, железнодорожными путями захватчики могут поставлять топливо на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. В целом объем резервуарных емкостей объекта составляет около 250 тысяч кубических метров.
Справочно. Нефтебаза в Феодосии уже оказывалась под атакой в 2024 и 2025 годах.
Какие объекты атаковали в Крыму ранее?
Недавно украинские военные поразили ряд важных объектов оккупантов на временно оккупированной территории Крыма. Силы беспилотных систем и ГУР МО разбили 4 БпЛА "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч".
В конце марта также было громко в районе Симферополя, Севастополя и Феодосии. В частности, сообщали о мощном взрыве вблизи военного аэродрома "Гвардейское". Вероятно, там произошло попадание.
Ранее Крым подвергся массированной атаке беспилотниками, взрывы произошли в районе Таврической ТЭС в Симферопольском районе, а также Бакалавской ТЭС. В Кесслеровском лесу из-за падения обломков был пожар.