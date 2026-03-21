Детали обстрела рассказали агенты партизанского движения "Атеш", которые наблюдали за атакой в течение всей ночи.

Что известно об ударе по Крыму?

Взрывы в Крыму гремели в районе Таврической ТЭС в Симферопольском районе. Партизаны фиксировали мощные взрывы, зарево, а также пожар на объекте.

Возгорания произошли также на юго-востоке от Симферополя. Параллельно, как сообщают агенты "Атеш", дроны отрабатывали и над Севастополем.

Взрывы слышали в районе Балаклавы, вероятной целью удара была Бакалавская ТЭС.

Сообщается также о возгорании в Кесслеровском лесу, которое могло возникнуть из-за падения обломков. К тому же, во время атаки могло произойти уничтожение российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

В Минобороны страны-агрессора традиционно заявили, что силы ПВО якобы перехватили и ликвидировали 283 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и территорией Крыма.

При этом не уточняется, сколько именно дронов было сбито над полуостровом, а также не раскрывается количество аппаратов, которые не удалось перехватить.

