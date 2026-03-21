Детали обстрела рассказали агенты партизанского движения "Атеш", которые наблюдали за атакой в течение всей ночи.
Интересно Россияне могли потерять еще один вертолет Ка-52
Что известно об ударе по Крыму?
Взрывы в Крыму гремели в районе Таврической ТЭС в Симферопольском районе. Партизаны фиксировали мощные взрывы, зарево, а также пожар на объекте.
Возгорания произошли также на юго-востоке от Симферополя. Параллельно, как сообщают агенты "Атеш", дроны отрабатывали и над Севастополем.
Взрывы слышали в районе Балаклавы, вероятной целью удара была Бакалавская ТЭС.
Сообщается также о возгорании в Кесслеровском лесу, которое могло возникнуть из-за падения обломков. К тому же, во время атаки могло произойти уничтожение российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".
Атака дронов в Крыму: смотрите видео exilenova+
В Минобороны страны-агрессора традиционно заявили, что силы ПВО якобы перехватили и ликвидировали 283 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России и территорией Крыма.
При этом не уточняется, сколько именно дронов было сбито над полуостровом, а также не раскрывается количество аппаратов, которые не удалось перехватить.
Где было громко в России в последнее время?
В ночь на 21 марта беспилотники ударили по Саратову, Энгельсу и Тольятти. В результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры, в нескольких городах временно остановили работу аэропортов, а в Тольятти вспыхнул пожар, вероятно, на предприятии химической отрасли.
В Уфе дроны, вероятно, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, попали в недостроенный жилой дом. Это вызвало пожар, два человека получили незначительные травмы.
Заметим также, что силы ПВО страны-агрессора действуют не так уж и активно. Вечером 20 марта в районе подмосковной Коломны российская противовоздушная оборона сбила гражданский легкомоторный самолет. Из-за этого оба пилота погибли.