Об этом сообщил паблик Fighterbomber.

Что известно о новой потере вертолета России?

Утром 21 марта авиационные пблики России начали сообщили о потере еще одного вертолета. Причина потери пока неизвестна.

Отдельные телеграм-каналы указывают, что это был Ка-52, а 1 член экипажа погиб. Однако информация разнится, а официального подтверждения нет.

Справка: Ка-52 (по классификации НАТО – Hokum B), также известный как "Аллигатор", – это российский боевой вертолет армейской авиации, который используется как командирская машина. Он предназначен для ведения разведки, наведения целей и координации действий группы ударных вертолетов.

На боевые вертолеты планируют устанавливать РЭБ, а на грузовых российские бойцы сами возят собственный.

Fighterbomber жалуется, что промышленные производители России до сих пор не придумали никакой системы противодействия дронам. Вертолет может обнаружить дрон, но сбивать его нечем. Часто единственным средством противодействия является простое ружье.

Однако автор отметил, что прикрепить РЭБ на Ми-28 или Ка-52 не так просто. Важно, чтобы прикрепленный РЭБ не вывел из строя сам гелипоптер, который имеет собственные системы.

Недавно Россия уже потеряла Ка-52