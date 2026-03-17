В то же время такая реакция на воздушную угрозу вполне логична. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что в столице России противовоздушная оборона достаточно эффективна, но сбивать дроны все равно трудно.

Почему россияне развернули ПВО возле Кремля?

По словам авиаэксперта, перехватить дроны вроде ударных беспилотников очень сложно. Хотя сейчас российско-украинская война является современной войной дронов, сбивать такие беспилотники – это достаточно сложная процедура.

Чтобы решить эту проблему, оккупантам надо большое количество сенсоров, различных средств радиолокации. А этого у России недостаточно. Поэтому россияне пытаются развернуть "СКВП" (систему контроля воздушного пространства). В нее тоже входят мобильно-огневые группы.

Поэтому мобильно-огневые группы в Москве это нормальная реакция, которая возникает у россиян. Они хотят защитить Кремль от возможных поражений с нашей стороны. Они думают, что нам важно замочить Путина в Кремле,

– отметил он.

В то же время Храпчинский добавил, что мы также разворачиваем такие группы во время воздушных тревог, поэтому здесь нет ничего удивительного. В целом ПВО в Москве и области не является слабым, и единственное, что с чем может возникать сложность у врага – это уничтожение баллистических ракет.

Интересно! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп также высказал мнение о том, что даже очень плотную ПВО можно пробить дронами. Однако также, по его мнению, эффективнее в таких случаях применять с БпЛА и крылатые ракеты с тяжелой боевой частью.

