Об атаке сообщили в Exilenova+.

Что известно о налете дронов на Россию?

После громкой ночи, утром 15 марта взрывы снова слышали в 8 областях России. Во вражеском минобороны заявили о якобы сбитых 125 БПЛА всего за 6 часов. Больше всего из них летело над Брянской и Московской областями.

Россияне утверждают, что именно на Москву утром летело 28 неизвестных дронов. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о падении обломков и работу экстренных служб на месте происшествия.

Из-за угрозы воздушных ударов Росавиация ограничивала работу московского аэропорта Шереметьево. Там принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими службами. Однако впоследствии ограничения отменили.

Кроме того, россияне жалуются, что на Брянщине в результате атаки дронов есть пострадавший. Его якобы госпитализировали. К тому же поврежден трактор.

