Об атаке сообщили в Exilenova+.
Смотрите также Гремело в Волгограде, Белгороде и не только: в России была взрывная ночь с дронами и ракетами
Что известно о налете дронов на Россию?
После громкой ночи, утром 15 марта взрывы снова слышали в 8 областях России. Во вражеском минобороны заявили о якобы сбитых 125 БПЛА всего за 6 часов. Больше всего из них летело над Брянской и Московской областями.
Россияне утверждают, что именно на Москву утром летело 28 неизвестных дронов. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о падении обломков и работу экстренных служб на месте происшествия.
Взрыв в Москве во время атаки: смотрите видео
Из-за угрозы воздушных ударов Росавиация ограничивала работу московского аэропорта Шереметьево. Там принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими службами. Однако впоследствии ограничения отменили.
Кроме того, россияне жалуются, что на Брянщине в результате атаки дронов есть пострадавший. Его якобы госпитализировали. К тому же поврежден трактор.
Последствия последних взрывов в России
Ночью 15 марта под ударом дронов был Волгоград, Саранск и Белгород. Кое-где возникали проблемы со светом, теплоснабжением и водой. А в Тихорецке могла быть атакована местная нефтебаза.
Авиаэксперт и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский предположил 24 Каналу, что украинская баллистика может прорвать российскую ПВО и бить по заводам в Подмосковье и Ленинградской области.
Ранее Силы обороны ударили по заводу "Кремний Эл". В Генштабе ВСУ заявили, что в результате атаки предприятие приостановило работу примерно на полгода.