Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Россия старается надежно защитить важные объекты ВПК именно в этих регионах. Туда действительно сложно долететь беспилотниками.

Как пробить тамошнюю ПВО?

По словам Храпчинского, тамошняя система ПВО хорошо работает против беспилотников и крылатых ракет. Но вряд ли она сможет справиться с нашествием баллистических ракет.

Некоторые украинские компании движутся в этом направлении – разработки баллистической программы. Я бы говорил, что мы можем прорвать российское ПВО баллистическими ракетами и пробиться и в Подмосковье, и в Ленинградскую область, где есть заводы по производству беспилотников и двигателей к вертолетам,

– отметил Храпчинский.

Конечно, можно было бы попробовать осуществить атаку и крылатыми ракетами. Тут также могла бы подойти версия Storm Shadow, которая способна поразить цель на расстояние до 600 километров. Украине ее не передавали, но она есть на вооружении у Франции и Великобритании.

Обратите внимание! Украинская баллистическая ракета от компании Fire Point уже проходит тестирование. В ближайшее время ее могут использовать уже на поле боя.

Взрывы в России: последние новости