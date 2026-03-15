Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Росія старається надійно захистити важливі об'єкти ВПК саме в цих регіонах. Туди дійсно складно долетіти безпілотниками.
Як пробити тамтешню ППО?
За словами Храпчинського, тамтешня система ППО добре працює проти безпілотників та крилатих ракет. Але навряд чи вона зможе впоратися з навалою балістичних ракет.
Деякі українські компанії рухаються в цьому напрямку – розробки балістичної програми. Я б казав, що ми можемо прорвати російське ППО балістичними ракетами і пробитися і до Підмосков'я, і до Ленінградської області, де є заводи з виробництва безпілотників та двигунів до гелікоптерів,
– зазначив Храпчинський.
Звісно, можна було б спробувати здійснити атаку і крилатими ракетами. Тут також могла б підійти версія Storm Shadow, яка здатна уразити ціль на відстань до 600 кілометрів. Україні її не передавали, але вона є на озброєнні у Франції та Великої Британії.
Зверніть увагу! Українська балістична ракета від компанії Fire Point вже проходить тестування. Найближчим часом її можуть використати вже на полі бою.
Вибухи в Росії: останні новини
- В ніч на 15 березня неспокійно було в кількох регіонах Росії. Зокрема вибухи лунали в Тихорєцьку, Саранську, Волгограді та Бєлгороді.
- Попередньої доби Сили оборони атакували військову та логістичну інфраструктуру ворога. Під удар потрапили Афіпський нафтопереробний завод та інфраструктура порту Кавказ.
- 10 березня Сили оборони України завдали успішного ракетного удару по заводу "Кремній Ел", де виробляли мікроелектроніку до російських ракет. У Генштабі повідомили, що виробництво там зупинене приблизно на 6 місяців.