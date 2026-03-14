Наслідки ураження уточнили у Генштабі ЗСУ.

До чого призвів удар по "Кремнію Ел"?

У Генштабі повідомили, що під час атаки на завод у Брянську влучання сталось в основний виробничий корпус. Там виготовляли інтегральні мікросхеми до балістичних, крилатих та зенітних ракет.

Військові оцінили, що у корпусі виникла пожежа на площі близько 1000 квадратних метрів. Вогонь також спричинив руйнування даху.

До того ж було пошкоджено складське приміщення. Зазначається, що там росіяни зберігали компоненти для виробництва мікросхем. Наслідки удару Росія може ліквідовувати ще пів року.

Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців,

– уточнили в Генштабі.

До слова, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері 24 Каналу розповів, що продукція, яку виготовляли на заводі, була масовою. Вона була, зокрема, у ракетах типу "Калібр" та "Іскандер".

