У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах військової та логістичної інфраструктури на території Росії. Операція відбулася в межах зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора. Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок атаки було уражено Афіпський нафтопереробний завод у селищі Афіпський Краснодарського краю. Зафіксовано влучання по об'єкту та подальшу пожежу на території підприємства.

За даними військових, 14 березня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони брали участь в ураженні цього підприємства.

Зверніть увагу! Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин і дизельне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення логістики російської армії.

Крім того, удару зазнала інфраструктура порту "Кавказ" у районі Чушки Краснодарського краю. За попередніми даними, там зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

Під атакою українських військових був Афіпський НПЗ та порт "Кавказ"

Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні російської армії. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

