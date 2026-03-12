Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Що відомо про атаку?

Безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Об'єкт є одним із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії.

На території вузла розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

За даними джерел, безпілотники влучили в інфраструктуру станції, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Відомо про кілька осередків займання, ймовірно, горять резервуари з паливом.

Російська влада підтвердила атаку на об'єкт і повідомила, що до ліквідації пожежі залучили 26 одиниць техніки.

