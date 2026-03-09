Ударів завдавали підрозділи Військово-морських Сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.
Які наслідки операції у Криму?
Бійці ВМС та ССО ЗСУ завдали успішних ударів по ворожих об'єктах у Криму. Точні удари прийшлись по одразу трьох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1". Також ліквідовано мобільно вогневу групу росіян.
Українські захисники проінформували й про удар по російському швидкісному десантному катеру проєкту "БК-16". Влучання по ньому сталось у Новоозерному.
Успішна операція ЗСУ в окупованому Криму: дивіться відео
Ще одного удару оборонці завдали по військовій інфраструктурі противника. Йдеться про ураження та знищення об'єктів на території аеродрому Кіровське.
Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами,
– додали у ВМС ЗСУ.
Військові зазначили, що продовжують знищувати логістику та бойові можливості російських військ.
Нещодавні втрати Росії
Лише за добу 8 березня завдяки Силам оборони України росіяни втратили 750 військових. Також було знищено понад 2 тисячі БпЛА, 70 артсистем та інше озброєння й техніка ворога.
Російська армія намагалась замінувати територію біля Загризового на Куп'янському напрямку. Українські десантники зірвали цю спробу та ліквідували групу окупантів у стрілецькому бою.
Днями відбулась атака на військово-морську базу у Новоросійську. Тоді українські оборонці поцілили у російські фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".