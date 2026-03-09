Ударів завдавали підрозділи Військово-морських Сил та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Які наслідки операції у Криму?

Бійці ВМС та ССО ЗСУ завдали успішних ударів по ворожих об'єктах у Криму. Точні удари прийшлись по одразу трьох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1". Також ліквідовано мобільно вогневу групу росіян.

Українські захисники проінформували й про удар по російському швидкісному десантному катеру проєкту "БК-16". Влучання по ньому сталось у Новоозерному.

Ще одного удару оборонці завдали по військовій інфраструктурі противника. Йдеться про ураження та знищення об'єктів на території аеродрому Кіровське.

Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили чотири станції управління цими дронами,

– додали у ВМС ЗСУ.

Військові зазначили, що продовжують знищувати логістику та бойові можливості російських військ.

Нещодавні втрати Росії