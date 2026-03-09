Удары наносили подразделения Военно-морских Сил и Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
Какие последствия операции в Крыму?
Бойцы ВМС и ССО ВСУ нанесли успешные удары по вражеским объектам в Крыму. Точные удары пришлись по сразу трем зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1". Также ликвидирована мобильно огневая группа россиян.
Украинские защитники проинформировали и об ударе по российскому скоростному десантному катеру проекта "БК-16". Попадание по нему произошло в Новоозерном.
Успешная операция ВСУ в оккупированном Крыму: смотрите видео
Еще один удар защитники нанесли по военной инфраструктуре противника. Речь идет о поражении и уничтожении объектов на территории аэродрома Кировское.
Там наши воины попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили четыре станции управления этими дронами,
– добавили в ВМС ВСУ.
Военные отметили, что продолжают уничтожать логистику и боевые возможности российских войск.
Недавние потери России
Только за сутки 8 марта благодаря Силам обороны Украины россияне потеряли 750 военных. Также было уничтожено более 2 тысяч БпЛА, 70 артсистем и другое вооружение и техника врага.
Российская армия пыталась заминировать территорию возле Загрызово на Купянском направлении. Украинские десантники сорвали эту попытку и ликвидировали группу оккупантов в стрелковом бою.
На днях состоялась атака на военно-морскую базу в Новороссийске. Тогда украинские защитники попали в российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".