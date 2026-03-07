Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как десантники ликвидировали россиян вблизи Загрызово?
По данным военных, бойцы 2 аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения российских военных. Враг пытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.
В результате короткого боя диверсионную группу противника полностью ликвидировали.
Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были привлечены бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника,
– сообщили в бригаде.
В Десантно-штурмовых войсках отметили, что благодаря действиям украинских защитников попытку российской операции по минированию удалось сорвать, а угрозу – нейтрализовать.
Отмечается, что на этом участке фронта российские силы регулярно пытаются использовать диверсионные группы для установления минных заграждений и проведения разведки.
В то же время десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции и своевременно обнаруживают пехотные резервы противника.
Какая ситуация на фронте в Харьковской области сейчас?
В Группировке объединенных сил рассказали, что 3 марта россияне пытались прорвать государственную границу на Харьковщине. Речь идет о населенных пунктах Зыбино и Круглое, саму попытку оккупантов остановили наши защитники.
43 ОМБр ВСУ успешно ликвидировала 10 российских оккупантов в Купянске 26 февраля 2026 года. Еще 2 захватчика получили ранения.
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса отметил, что Россия планирует наступления для захвата населенных пунктов в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области, а также создание буферной зоны на Сумщине и Харьковщине. В то же время, по мнению генерала, реализация этих планов маловероятна в ближайшие полгода.