Обо всех деталях и работе украинских военных сообщило ОК "Север".

Что известно об операции на Харьковщине?

ВСУ 27 февраля 2026 года обнародовали видео, на котором 43 ОМБр уничтожает врага на Купянском направлении. Бригада также сообщила, что за 26 февраля ликвидировала 10 оккупантов и ранила еще 2.

ВСУ уничтожает врага в Купянске: смотрите видео

ОК "Север" похвалило 43 ОМБр за такую работы. Они отметили, что военные работали системно, слаженно, точно и результативно.

Вниманию! Силы обороны Украины смогли улучшить позиции на севере Харьковской области, на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. Российские войска не достигли успеха на большинстве направлений, в частности на Купянском, Славянском, Константиновка-Дружковка и Херсонском.

