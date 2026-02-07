Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, объяснив, где именно располагаются остатки россиян в Купянске Харьковской области. Также численность оккупантов там уменьшается, поскольку Силы обороны осуществляют "разведывательно-штурмовые действия по выявлению и ликвидации противника".
Какое количество оккупантов остается в Купянске?
Трегубов отметил, если раньше речь шла о том, что большинство россиян сосредоточено в одном квартале в Купянске, то теперь все россияне, оставшиеся в городе, находятся в этом квартале.
Что происходит в Купянске: смотрите на карте
"Это квартал к северу от центра, это район городской больницы. Это, фактически, "колодец" из многоэтажек. Там они сейчас находятся и пытаются удерживать оборону. Речь идет о количестве до 50 человек врага", – подчеркнул Виктор Трегубов.
Обратите внимание! Силы обороны, как отметил военный эксперт Роман Свитан, полностью контролируют юго-западное направление в Купянске. Но в дальнейшем им нужно сбросить противника с правого берега реки Оскол и убрать плацдарм в районе Двуречной. Там необходимо развернуть военную операцию по зачистке правого берега Оскола до Двуречной. Если же оставить этот плацдарм, то враг может снова начать продвигаться с севера на юг в сторону Купянска.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что оккупанты там изолированы. Они не могут вести активные действия, а просто пытаются выжить, получая снабжение по воздуху.
Какая ситуация на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска. В общем активная линия фронта в Украине составляет примерно 1200 километров. Также растет глубина боевых порядков, которая, благодаря развитию беспилотных систем, достигает 15 – 20 километров.
Кроме того, по данным Института изучения войны, оккупанты продолжили двигаться на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не имели. Они атаковали в районе самого Лимана, а также вблизи Новоселовки, Ставков, Дробышево, Заречного, Закитного, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Кривой Луки, Николаевки, Никифоровки, Федоровки Второй, Дибровы, Васюковки и Рай-Александровки.
Также россияне давят на Орехов и имели тактические продвижения возле Степногорска. Это представляет угрозу обстрелов Запорожья из артиллерии. Как считает представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, враг, вероятно, ближайшее время планирует больше давить на Ореховский оборонительный узел. Это означает, что на Запорожском фронте интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится.