Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что надо убирать плацдарм в районе Двуречной.

Какие шаги дальше могут сделать СОУ?

Если в районе Двуречной развернуть военную операцию, то понадобится минимум два корпуса. На это, как отметил военный эксперт, нужны силы, средства и время. Свитан заметил, что как только на этом направлении назначили руководить генерала Драпатого, то он себя хорошо проявил и сейчас Купянск зачищен.

Этому это и поспособствовал с одной стороны Путин, потому что он в режиме ИПСО вместе с Герасимовым 300 раз отчитывались, что они его заняли. Сейчас россияне в ловушке. Она информационная, а вместе с тем там большие потери врага при переходе на правый берег,

– озвучил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, если будет достаточное количество сил и средств, то успешно проведенная СОУ операция зачистит правый берег Оскола до Двуречной. Он убежден, что надо проводить эти действия. Потому что если оставить этот плацдарм, то лишь вопрос времени, когда противник снова начнет двигаться с севера на юг в сторону Купянска.

"Нам надо держать левобережный плацдарм, и Купянск, и особенно Купянск-Узловой. Надо практически до Боровой удерживать это направление, чтобы не дать россиянам развернуться, перебрасывать по железной дороге из Белгородской области на Купянск войска. Там есть железная дорога по левому берегу Оскола. Поэтому россияне пытаются добраться до Купянска-Узлового", – объяснил Свитан.

