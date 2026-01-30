Об этом пишет британское издание The Times в материале о "победе Украины вопреки всем ожиданиям".

Смотрите также Российское командование загнало в ловушку собственный полк в Купянске, – "АТЕШ"

Как Украина смогла провести успешную спецоперацию в Купянске?

По данным издания, операция была начата в сентябре 2024 года после прорыва российских войск в город. Тогда под командованием полковника Сергея Сидорина создали поисково-ударную группировку, которая действовала малыми штурмовыми группами и постепенно проникала в тыл противника.

Как отметил Сидорин, во время боев украинские подразделения уничтожили или ранили не менее 1500 российских военных, при этом соотношение потерь, по его словам, составляло один к десяти в пользу Украины. До декабря российские силы испытывали острую нехватку боеприпасов и снабжения, а украинские дроны уничтожили ключевые маршруты их передвижения.

В The Times отмечают, что украинские военные действовали в условиях информационной тишины. Район был закрыт для журналистов, а OSINT-аналитиков попросили не публиковать обновления по ситуации на Купянском направлении. Это позволило ВСУ сохранить фактор неожиданности.

Несмотря на заявления российского руководства о "полном захвате" Купянска, в декабре президент Украины Владимир Зеленский записал обращение непосредственно из города, подтвердив его контроль украинской стороной. Украинские аналитики также зафиксировали освобождение значительной части территорий в районе Купянска.

Что известно об обороне Купянска?