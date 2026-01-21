Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что остановить россиян в Купянске и не дать им переправиться через Оскол критически важно для обороны Харьковской области.

Как удастся Украине остановить россиян в Купянске?

В Купянске осталось менее 100 оккупантов. Россияне совершили смелый маневр, пытаясь обойти Купянск с западной стороны с ограниченными ресурсами, но им это не удалось.

"К сожалению, в последние дни мы видели новые видео с поднятием российского флага на восточной стороне Оскола, также в Харьковской области фиксируются новые российские продвижения. Это лишь вопрос времени, когда будет потерян этот маленький карман на восточной стороне. Если это произойдет, нужно контролировать все к западу от реки Оскол, поскольку она может стать границей", – сказал Рьопке.

Если эффективно использовать малые лодки и остановить строительство российских мостов, реку Оскол можно превратить в линию фронта, что крайне важно для безопасности Харькова.

Видно, что россияне пытаются продвинуться глубже в Харьковскую область, в частности от Волчанска. Украине нельзя оказаться между двумя фронтами со стороны Волчанска и Купянска. Остановить россиян в Купянске и не дать им переправиться через Оскол критически важно,

– объяснил Репке.

Что еще известно о ситуации возле Купянска?