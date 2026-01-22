Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона 22 января.
Какова ситуация в Купянске?
Как рассказал Трегубов, основные мероприятия по зачистке Купянска от российских подразделений уже завершены. Только несколько групп оккупантов находятся не в целых районах, а лишь в нескольких кварталах города.
Раций около 27, ну давайте умножать где-то на два-три. Где-то в районе 50 думаю еще есть. Это если по максимуму брать,
– сказал Трегубов о количестве оккупантов.
Также он отметил, что российские военные не демонстрируют готовности массово сдаваться в плен. По данным Трегубова, есть пленные россияне, но это единичные случаи, только оккупантов в неделю берут в плен.
Последние новости с фронта
Ранее сообщалось, что россияне активно штурмуют позиции Сил обороны на Славянском направлении. Враг перебрасывает малые пехотные группы через реки. Ожесточенные бои продолжаются, в частности, на подступах к Северску.
Как рассказал 24 Каналу аналитик Bild Юлиан Рёпке, критически важно остановить россиян в Купянске и не дать им переправиться через реку Оскол.
Россия недавно заявляла о якобы взятии Новоплатоновки в Харьковской области. Несмотря на российскую пропаганду, населенный пункт и в дальнейшем контролируют ВСУ.