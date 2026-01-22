Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону 22 січня.

Дивіться також Росія планує просуватися далі в Харківській області, – аналітик Bild

Яка ситуація у Куп'янську?

Як розповів Трегубов, основні заходи із зачистки Куп'янська від російських підрозділів уже завершені. Тільки кілька груп окупантів перебувають не в цілих районах, а лише в кількох кварталах міста.

Рацій близько 27, ну нумо множити десь на два-три. Десь у районі 50 гадаю ще є. Це якщо по максимуму брати,

– сказав Трегубов про кількість окупантів.

Також він зазначив, що російські військові не демонструють готовності масово здаватися в полон. За даними Трегубова, є полонені росіяни, але це поодинокі випадки, лише окупантів на тиждень беруть в полон.

Останні новини з фронту