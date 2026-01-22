Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону 22 січня.
Яка ситуація у Куп'янську?
Як розповів Трегубов, основні заходи із зачистки Куп'янська від російських підрозділів уже завершені. Тільки кілька груп окупантів перебувають не в цілих районах, а лише в кількох кварталах міста.
Рацій близько 27, ну нумо множити десь на два-три. Десь у районі 50 гадаю ще є. Це якщо по максимуму брати,
– сказав Трегубов про кількість окупантів.
Також він зазначив, що російські військові не демонструють готовності масово здаватися в полон. За даними Трегубова, є полонені росіяни, але це поодинокі випадки, лише окупантів на тиждень беруть в полон.
Останні новини з фронту
Раніше повідомлялось, що росіяни активно штурмують позиції Сил оборони на Слов'янському напрямку. Ворог перекидає малі піхотні групи через річки. Запеклі бої тривають, зокрема, на підступах до Сіверська.
Як розповів 24 Каналу аналітик Bild Юліан Рьопке, критично важливо зупинити росіян в Куп'янську та не дати їм переправитись через річку Оскіл.
Росія нещодавно заявляла про нібито взяття Новоплатонівки на Харківщині. Попри російську пропаганду, населений пункт і надалі контролюють ЗСУ.