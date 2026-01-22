Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін в етері Армія TV.

Яка ситуація біля Сіверська?

За словами Володимира Голягіна, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається складною. Зокрема, у Дронівку росіяни намагаються зайти малими групами в "незліченних кількостях". Там ворог форсує річку Бахмутівка.

Водночас Платонівка, яка й зачищена, досі залишається під атакою російських військових. Окупанти, щоб для штурмів там щоразу перетинають Сіверський Донець. За словами начальника відділення комунікацій, вже відбулось понад п'ять таких спроб.

Під штурмом перебувають й інші відтинки західніше Сіверська.

Голягін розповів також про ситуацію у Заткіному – селище, яке за нещодавніми заявами росіян було нібито окуповане. Там, за його словами, відбулась інфільтрація з боку Сіверська.

Декілька груп, по-моєму, шість осіб проникли на околицю населеного пункту. І один з них, якщо ви бачили ці кадри, стоїть без броні, без каски і махає російською тряпкою,

– пригадав Голягін.

Після цього випадку українські бійці зачистили село.

Які зміни на лінії зіткнення?