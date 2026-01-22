Росія намагається розтягнути українську оборону локальними атаками, однак не має достатніх резервів для досягнення прогресу. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Як змінилася ситуація на фронті?

Окупанти не полишають спроб зробити буферну зону у північній частині фронту, зокрема поблизу Сумської області. Проте, українські військові продовжують зривати наступальні плани росіян. Зокрема, 8-й десантно-штурмовий корпус ЗСУ повідомив про знищення двох російських систем ППО "Бук М-2" і "Бук М-3" вартістю близько 70 мільйонів доларів.

На Харківщині російські війська атакували поблизу Вовчанська, Дегтярного, Стариці та Великого Бурлука. Росіяни заявляли про просування, однак ці дані не підтверджені. Українські військові повідомляють про проблеми зі зв'язком і координацією в російських підрозділах, що призводить до "дружнього вогню".

На Куп'янському та Боровському напрямках атаки тривали, однак просування не зафіксовано. Українська сторона спростувала заяви Росії про захоплення Новоплатонівки.

Яка ситуація на фронті: дивіться карти ISW

У Донецькій області бої точилися на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському, Добропільському та Покровському напрямках. Геолокаційні дані свідчать про тактичні переміщення поблизу Ступочок і Білогір'я, але без зміни лінії фронту.

На Запорізькому напрямку сторони обмінювалися ударами поблизу Гуляйполя, Оріхова та Степногірська. Українські війська раніше просунулися в центрі Степногірська, однак зараз там тривають бої.

На Херсонському напрямку наземних бойових дій не зафіксовано.

Що говорить Головнокомандувач ЗСУ про спроби росіян продовжувати наступ?