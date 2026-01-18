Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського.

Соня Кошкіна, яка спілкувалася з головкомом, запитала, яким може бути сценарій наступу в південних областях України.

Якщо брати глобальні плани ворога, вони не змінилися – вся Україна. І всі напрямки ведення наступальних дій теж залишаються тими, що й були, змінюються тільки терміни, кількість озброєння, особового складу. Все інше залишається такими, як було. Тобто вони дотримуються своїх планів,

– повідомив Сирський.

Він уточнив, що ЗСУ будуть проводити стратегічну оборонну операцію. Проте анонсував і наступальні операції, оскільки "в обороні перемоги не здобудеш".

"Ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоби утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", – наголосив головнокомандувач.

Окрім цього, Україна продовжуватиме практику асиметричних дій, яка чудово себе зарекомендувала, і дії Сил спеціальних операцій.

Відповідаючи на запитання про Покровськ, Сирський закликав не вірити росіянам. Мовляв, під час Куп'янської операції "теж було багато заяв про оточення, повне захоплення цього міста, але ми знаємо ситуацію".

