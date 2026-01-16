Про це 24 Каналу розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, зазначивши, що натомість в українському війську є проблеми з обороною. Однак поки що рано говорити про захоплення цього міста.
Як росіянам вдається просуватись на Запоріжжі?
За словами майора ЗСУ, окупанти справді потроху заходять у Гуляйполе. Однак наразі не варто говорити про закінчення операції там, адже українські військові продовжують тримати оборону.
Єдина важлива проблема в ЗСУ – брак резервів для ефективного захисту. Росіяни цим користуються – інфільтруються малими піхотними групами.
В такий спосіб окупанти поглинають той чи інший населений пункт, зокрема і Гуляйполе. Це повзуча окупація,
– пояснив Ткачук.
Як окупанти просунулись біля Гуляйполя: дивіться на карті
Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?
- Раніше у DeepState повідомили, що окупанти просунулись в північній частині Гуляйполя.
- Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив, що росіяни активізувались саме на цьому напрямку, адже упродовж повномасштабного вторгнення постійно намагаються зосередити "ударний кулак" на одному з напрямків. Раніше таким "кулаком" був Покровський напрямок.
- Нещодавно російські підрозділи безпілотних літальних апаратів біля Гуляйполя отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат, щоб здійснювати скиди на позиції та укриття, де перебувають українські військовослужбовці.