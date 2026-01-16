Об этом 24 Каналу рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что зато в украинской армии есть проблемы с обороной. Однако пока рано говорить о захвате этого города.
Как россиянам удается продвигаться на Запорожье?
По словам майора ВСУ, оккупанты действительно понемногу заходят в Гуляйполе. Однако пока не стоит говорить об окончании операции там, ведь украинские военные продолжают держать оборону.
Единственная важная проблема в ВСУ – нехватка резервов для эффективной защиты. Россияне этим пользуются – инфильтрируются малыми пехотными группами.
Таким образом оккупанты поглощают тот или иной населенный пункт, в том числе и Гуляйполе. Это ползучая оккупация,
– объяснил Ткачук.
Как оккупанты продвинулись возле Гуляйполя: смотрите на карте
Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?
- Ранее в DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись в северной части Гуляйполя.
- Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко объяснил, что россияне активизировались именно на этом направлении, ведь на протяжении полномасштабного вторжения постоянно пытаются сосредоточить "ударный кулак" на одном из направлений. Ранее таким "кулаком" был Покровский направление.
- Недавно российские подразделения беспилотных летательных аппаратов возле Гуляйполя получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат, чтобы осуществлять сбросы на позиции и укрытия, где находятся украинские военнослужащие.