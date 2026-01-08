Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Где наступают россияне на 8 января?
Российские войска недавно продвинулись в Сумской области в северной части Юнаковки (к северо-востоку от Сум) и Гуляйпольском – в северной части Гуляйполя.
Враг не смог продвинуться на Боровском направлении, Славянско-Лиманском, Северском, Константиновка – Дружковка, Добропольском, Покровском, Новопавловском, Александровском, Херсонском, на западе Запорожской области.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 января, и российский военный блогер, связанный с Кремлем, 6 января указали, что украинские силы, вероятно, освободили Новую Кругляковку (к северо-востоку от Боровой) – территорию, которую российские источники ранее заявляли под контролем России,
– уточнили аналитики.
Карты ISW на 8 января
Важно! Российские войска активизировали наступательные операции на Славянском направлении со стороны Серебрянского леса (к северо-востоку от Северска) и из районов вблизи Дроновки (к северо-западу от Северска).
Украинские войска недавно незначительно продвинулись на таких направлениях: севере Харьковской области в западной части Волчанских хуторов (к северо-востоку от Харькова) и на Купянском направлении.
ISW оценивает, что российские силы, действующие в восточном Купянске, поддерживают связь с российскими диверсантами, которые действуют на северной окраине Купянска. ISW не считает, что это изменение контроля над местностью произошло в течение предыдущих 24 часов, и продолжает оценивать, что российские силы, которые ранее проникли в Купянск, все еще действуют в городе,
– говорится в обзоре.
А что по потерям России?
Важно, что в Институте изучения войны отметили: враг не может и возместить потери, которые понес в Украине, и одновременно наращивать свои стратегические резервы. В 2025 году россияне планировали создать 17 маневренных дивизий, а удалось только 4.