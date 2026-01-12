Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что в свое время враг был максимально сосредоточен на Покровском направлении и вблизи Купянска. И многие не ожидал, что враг активизируется еще и на Запорожском направлении.

Читайте также Все идет не по плану, – эксперт сказал, где у россиян на фронте возникли трудности

Что известно о ситуации возле Гуляйполя?

Как отметил Гриценко, враг снова применял тактику просачивания. Так они проходили через подготовленные линии обороны. В определенный момент ситуация стала действительно сложной, ведь оккупанты накопились уже в тылу.

Враг применяет эту тактику по всей линии фронте. И уже максимально все подразделения готовы к этой тактике и знают, как в таком случае останавливать врага,

– рассказал военный.

В течение полномасштабного вторжения враг постоянно пытается сосредоточить свой "ударный кулак" на одном из направлений. Если не удается протиснуться, то они перебрасывают его на другие участки фронта.

Сейчас возле Гуляйполя достаточно подразделений БпЛА, которые работают по врагу и не дают ему продвигаться на этом участке фронта.

Обратите внимание! Присоединяйтесь на антишахедные дроны для бригады НГУ "Рубеж". Они помогут военным сбивать вражеские дроны. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.

Бои возле Гуляйполя: смотрите на карту боевых действий

Какая ситуация возле Гуляйполя: кратко