Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, где именно россияне пытаются вести активные действия и какие именно. Напомним, что по данным Института изучения войны, украинские силы недавно имели продвижение в районе Гуляйполя. В то же время оккупанты двигались в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

На каком участке фронта россияне пытаются повторить свое неудачное наступление?

Лакийчук назвал главные направления удара оккупантов.

Это участок на севере Донецкой области и на востоке Запорожья. По статистике Генерального штаба, по плотности боевых столкновений и по количеству авиационных ударов противника активные участки фронта – от Покровска на север и до Лимана,

– пояснил он.

На Покровском направлении, по его словам, продолжаются жесткие бои, ведь это "ключик" к охвату врагом всего Северского выступа – этой линии крепостей, где сейчас пылает – на юге – Константиновка, Дружковка. Оттуда через Покровск враг пытается повторить неудачное наступление на Доброполье, и это было вполне ожидаемо. Также россияне накапливают силы на Лиманском направлении.

Обратите внимание! Как считает военный эксперт Роман Свитан, в Донецкой области сейчас продолжаются позиционные бои в районе Родинского, Красного Лимана. Силы обороны сумели вернуть утраченные позиции у Родинского и разрушили планы оккупантов окружить Мирноград и выйти с севера на Покровск. Россияне, по словам Свитана, погрязли в Покровско-Мирноградской агломерации. При этом серьезное давление врага продлится еще несколько недель, а, вероятно, даже до весны.

"Однако то, что оккупанты пытаются уже давить и с фронта – падение Северска, то это наша серьезная неудача. Однако бои за Константиновку и наступление с фронта на Северск свидетельствуют о том, что у россиян с их фланговым охватом всей нашей группировки сил все идет не по плану. И это может свестись к фронтальным вытеснениям наших сил", – подчеркнул руководитель программ по безопасности.

Частично с этим, по его мнению, может быть связано продолжение обострения на юге и востоке Запорожья – это Орехов и Гуляйполе.

Какая ситуация в Запорожской области: смотри на карте

"Есть такое понятие у военных как "перенос направления главного удара". Когда на направлении главного удара силы упираются в стену и пытаются перенести усилия на тот участок, где имеют успех. Здесь происходят похожие действия", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Это, добавил он, очень угрожающе для всей территории к югу от трассы Донецк – Запорожье. Но в то же время можно предположить, что это может быть доказательством того, что на Донбассе россияне выдыхаются.

Что происходит на фронте?