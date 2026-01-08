Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, часть обоих городов уже потеряна. Сейчас продолжаются позиционные бои в районе Родинского, Красного Лимана.

Когда россияне исчерпают свои резервы?

Украинские силы смогли вернуть утраченные позиции у Родинского и не позволили врагу окружить Мирноград и выйти с севера на Покровск. Но на этом направлении чрезвычайно сложная ситуация. Россия стянула туда более 100 тысяч бойцов.

"Россияне серьезно погрязли в Покровско-Мирноградской агломерации. Они создали проблему и сами в ней погрязли", – отметил Роман Свитан.

Серьезное давление врага продлится еще несколько недель, а, возможно, даже до весны. Враг надеется, что после этого можно будет воспользоваться оперативной паузой или заморозкой войны, которое Россия использует для накопления сил.

"Сейчас россияне используют все стратегические резервы. Они не оставляют сил для противодействия нашим ударам, ведь имеют "надежную твердыню" – Дональда Трампа. Если Путину нужно будет остановить боевые действия, то он может сделать это именно через президента США", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Итак, сейчас враг максимально использует свои силы в наступательных операциях. Тем самым растягивает время боевых действий на Донбассе и Запорожье как минимум до весны.

