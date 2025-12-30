Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что оборона на Покровском направлении уже доказала свою эффективность. Кроме того, линии обороны строят не только возле зон боевых действий.

Смотрите также Мир, а не перемирие: Игорь Терехов отметил необходимость гарантий безопасности и развития Украины

Как строят оборону на фронте?

Главнокомандующий отметил, что прежде всего мы должны готовиться к любым сценариям и вариантам войны. Поэтому заблаговременно должны готовить и линии обороны вне полос и районов активных боевых действий. Это вполне естественно и правильно.

Кроме того, все линии обороны имеют комбинированный характер. Например, противотанковые рвы не возможно преодолеть техникой, особенно в условиях господства дронов.

То есть пока эта инженерная техника начинает проделывать проходы, то ее уничтожают. А когда два рва или три, то это уже препятствие, которое никто не сможет преодолеть. Это тот рубеж, за который оккупантам нельзя пройти. Это такая страховка,

– объяснил он.

Главнокомандующий добавил, что оборона на Покровском направлении свидетельствует о том, что переделан огромный объем капитальных работ, когда противотанковые рвы, тетраэдры, егоза, так называемая путанка МЗП значительно задерживают пехоту, технику, что в условиях господства дронов, просто гарантируют их 100% уничтожение.

Заметьте! Сырский также отметил, что россияне не до конца достигли результата в Покровске – они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия наших дронов"

Что известно о ситуации на фронте?