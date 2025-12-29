Ситуация по всем направлениям фронта остается крайне сложной, особенно в Донецкой области, где целями врага являются города Лиман, Часов Яр, Константиновка, Мирноград, Покровск и Родинское. Также ожесточенные бои идут за Купянск и Волчанск в Харьковской области, Гуляйполе в Запорожской области. Сложная ситуация и в Сумской и Днепропетровской областях, не утихают вражеские штурмы в Херсонской области.

Приоритетом россиян является закрепление в урбанизированных зонах упомянутых городов и полный их захват, чтобы улучшить собственные позиции в зимней кампании.

О том, как изменилась ситуация на фронте в предпоследнюю неделю 2025 года с 22 по 28 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP

Динамика боевых действий на фронте

Количество боевых столкновений остается стабильно высоким. На прошлой неделе количество атак в течение суток колебалось от 121 до 258. Суммарно в течение недели российские войска совершили 1 230 штурмов по всей линии фронта.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 303 атаки;

Константиновское – 147 атак;

Гуляйпольское – 127 атак;

Александровское – 108 атак;

Лиманское – 94 атаки;

Харьковское – 50 атак;

Купянское – 42 атаки;

Славянское – 35 атак;

Ореховское – 35 атак;

Сумское – 21 атака;

Приднепровское – 13 атак;

Краматорское – 9 атак.

При этом общее количество атак на Покровском направлении уменьшилось, как и в Сумской области. Однако в основном вражеская активность остается на таком же уровне, что и раньше.

Несмотря на все атаки, изменений на линии соприкосновения не зафиксировано на Купянском, Лиманском, Краматорском, Константиновском, Александровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение россиян в Сумской области

После прорыва врага в районе Грабовского, о котором мы рассказывали неделей ранее, российские войска активизировались на своем плацдарме вблизи города Хотень.

Таким образом враг продвинулся на прошлой неделе в районе сел Константиновка и Андреевка. Также есть вражеское продвижение в районе Юнаковки. Активизация россиян в Сумской области свидетельствует о намерениях россиян создать условия, в которых Украине придется перебросить на этот участок дополнительные резервы.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Харьковской области

Также на прошлой неделе российские войска имели продвижение в Харьковской области, в частности в районе города Волчанск. Враг продвинулся в окрестностях и в центральной части города. Среди экспертов звучит мнение, что причиной продвижений врага стало решение высшего командования о ликвидации интернациональных легионов, один из которых именно оборонял Волчанск. Ликвидация легионов должна завершиться до 31 декабря, а все иностранцы перейдут в Штурмовые войска в подчинение полковника Валентина Манько.

Как бы там ни было, но россияне продвинулись в Волчанске, оборона которого продолжается с мая 2024 года.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

Также враг продвинулся в приграничье севернее Купянска вблизи села Двуречанское.





Ситуация в Харьковской области / Карта DeepStateMAP

Украина потеряла Северск

В декабре 2025 года Украина полностью потеряла контроль над вторым городом. Первым было Курахово в январе, а в этом месяце россияне полностью оккупировали Северск. Генштаб на прошлой неделе заявил о выходе Сил обороны из города "на более выгодные рубежи".

Северск – один из форпостов на пути к Славянску, который является главной целью россиян вместе с Краматорском – крупнейшими городами свободного украинского Донбасса. Потеря Северска грозит продвижением российских войск вплотную к Славянску.

Кроме Северска, россияне продвинулись в Дроновке и возле Свято-Покровского.





Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Покровска и Мирнограда?

Покровск и Мирноград остаются главными эпицентрами боевых столкновений. На прошлой неделе враг продвинулся на западной окраине Покровска и в Мирнограде. Враг захватил большую часть города. Сейчас фактически линия фронта фиксируется в районе трассы на Павлоград.

Также россияне продвинулись в сторону Родинского и большинство города сейчас в серой зоне. В то же время в районе так называемого Добропольского выступа продвижений на прошлой неделе не зафиксировано.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Днепропетровской области

На Александровском направлении в Днепропетровской области уже который раз в течение недели не зафиксировано российских продвижений, одновременно этого нельзя сказать о Покровском направлении в районе Новопавловки.

На прошлой неделе российские войска продвинулись в районе села Филия, что у админграницы Днепропетровской и Донецкой областях. И серьезно увеличилась серая зона в сторону Новопавловки.



Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Запорожской области

Еще один эпицентр тяжелых боев – Гуляйпольское направление в Запорожской области. На прошлой неделе враг продолжил продвижение в Гуляйполе. Продолжаются тяжелые городские бои, россиян заметили в центральной части города – возле памятника Нестору Махно в частности.

Сейчас часть города оккупирована, а остальные почти полностью в серой зоне. Прорыв с севера также усложняет саму оборону Гуляйполя.





Ситуация в Гуляйполе / Карта DeepStateMAP

Еще один сложный участок на Запорожском фронте – район поселка Степногорск на Ореховском направлении. Там россияне пытаются продвинуться в сторону Малокатериновки, что может привести к еще большему террору Запорожья.

На прошлой неделе хоть не было продвижений, и все же серая зона значительно расширилась, что создает угрозу для этого района.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продолжают ежедневно убивать украинцев, атакуют артиллерией, дронами, КАБами и ракетами. Также враг казнит украинских военнопленных, в частности сегодня стало известно об убийстве двух наших бойцов. Украина пытается всеми способами закончить эту войну, однако больше всего наша судьба зависит именно от нашего войска, которое мы должны всеми силами поддерживать.

