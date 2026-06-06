Об этом рассказал советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".

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Что известно об усилении ударов по логистике между Харьковом и Сумами?

Российские войска усилили атаки на логистические маршруты между Харьковом и Сумами, пытаясь усложнить транспортное сообщение в регионе. С начала месяца противник сосредоточил удары на участке в районе Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.



Логистические маршруты, которые под угрозой российских ударов / Карта "Флеша"

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Таким образом враг пытается влиять на критические логистические пути, обеспечивающие передвижение техники, грузов и гражданского транспорта между областями. Подобные действия имеют целью дестабилизацию транспортной инфраструктуры и создание дополнительной нагрузки на логистику региона.

В связи с этим повышается риск для водителей и гражданского транспорта на отдельных участках дорог, однако ключевым остается оперативное реагирование и учет ситуации безопасности при планировании маршрутов.

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Напомним, что оккупационные войска изменили тактику ударов по Харькову, начав использовать беспилотники "Молния-1" как носители для FPV-дронов. Такая схема позволяет значительно увеличить дальность поражения и повысить эффективность атак.

Дрон "Молния-1" фактически выполняет роль носителя или "матки", которая транспортирует два FPV-дрона в зону поражения. После приближения к цели FPV-дроны отделяются и начинают работать самостоятельно, тогда как носитель может выполнять функции ретранслятора сигнала. Это позволяет поражать объекты на значительно большем расстоянии, чем обычно возможно для FPV-дронов без дополнительной поддержки.