Об этом в эфире Общественного 4 июня рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токарь.

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Россияне меняют тактику ударов по Харькову

Оккупанты увеличивают дальность своих атак по Харькову, используя беспилотники "Молния-1" как носители для FPV-дронов.

Таким образом враг увеличивает дальность применения FPV-дронов. То есть, беспилотный летательный аппарат "Молния-1" является дроном-носителем, так называемой "маткой", который несет два FPV-дрона, и когда уже долетает до зоны поражения, FPV-дроны отсоединяются, а беспилотный летательный аппарат используется как ретранслятор, и те FPV-дроны могут поразить объект на значительно более глубокой дистанции, чем без ретранслятора,

– сказал Токарь.

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Также, по словам Токаря, россияне применяют удлиненные катушки для FPV-дронов, что увеличивает радиус их действия до 30 – 40 км. Для Харькова это особенно опасно из-за близости к границе - около 26 километров. Токарь объяснил, что FPV-дроны на оптоволокне могут работать в режиме так называемых "ждунов": они зависают или остаются в засаде, ведут наблюдение за местностью и атакуют, как только появляется цель.

Враг атакует Харьков

Утром 4 июня российские войска нанесли удар по Харькову ударными беспилотниками типа "Шахед". В Немышлянском районе боевая часть БПЛА не сдетонировала, тогда как в Слободском районе дрон попал в крышу многоквартирного дома.

Днем ранее на Харьков летели реактивные "Шахеды". Взрывы гремели по меньшей мере в двух районах города – Холодногорском и Основянском. В результате атаки пострадали шесть человек. Мужчины 18, 66, 68 лет и женщина 58 лет получили взрывные травмы и ранения стеклом. В то же время 53-летний мужчина и 75-летняя женщина получили острую реакцию на стресс и получили медицинскую помощь на месте. Одна женщина скончалась.

2 июня в Харькове также было шумно. Город в тот день атаковали 15 ударных БПЛА и 2 ракеты. Последствия фиксировали в 4 районах. В Основянском были повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и гражданская инфраструктура, а в Слободском был поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и уличное освещение.