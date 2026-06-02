Это сообщил городской голова Игорь Терехов. Рассказываем подробности.

Хронология атаки На Украину суют ракеты и "Шахеды": где сейчас наибольшая угроза и слышны взрывы

Что известно об обстреле Харькова 2 июня и его последствиях?

Во время воздушной тревоги почти по всей Украине из-за массированной комбинированной атаки взрывы прогремели в Харькове. Российская армия применила против города ударные беспилотники и баллистические ракеты по меньшей мере.

Серия взрывов прогремела в нескольких районах города. О последствиях в настоящее время есть такая информация:

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Попадание дрона произошло по промышленной зоне Основянского района, там возник пожар.

Другое попадание было в Слободском районе, здесь по меньшей мере 8 человек пострадали, среди них 11-летняя девочка.

Два удара баллистикой пришлись на Киевский район.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Атака продолжается, если в вашем регионе тревога – позаботьтесь о безопасности. Под массированным ударом и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Запорожье и Сумы.