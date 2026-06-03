Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об утреннем ударе по Харькову?

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Харькове объявили в 08:20.

Буквально через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город движется реактивный беспилотник с южного направления.

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Впоследствии попадание реактивного "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе города. Как отметил Игорь Терехов, сейчас детали выясняются.

В воздухе на Харьков идут еще несколько вражеских боевых дронов – будьте осторожны!

– добавил городской голова.

Около 08:44 в Харькове прогремел повторный взрыв. По словам Терехова, враг ударил еще одним реактивным "Шахедом" по Основянскому району, атака продолжается.

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Напомним, 2 июня в Харькове также гремели взрывы. Тогда город атаковали 15 ударных БпЛА и 2 ракеты, попадания фиксировали в 4 районах. В частности, в Основянском районе были повреждены частные дома, административные сооружения, территория дошкольного учреждения и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в Слободском районе в результате атаки был поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и уличное освещение.