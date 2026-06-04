На месте вспыхнул пожар. Об этом проинформировал Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков?

Мэр города в 9:16 сообщил о попадании "Шахеда" в Немышлянском районе. Боевая часть беспилотника, к счастью, не сдетонировала.

В настоящее время, уточнил Терехов, информация о пострадавших не поступала.

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Позже в Харьковской ОВА добавили, что вражеские удары БпЛА фиксировали также в Слободском районе. Там беспилотник попал в крышу многоквартирного дома.

Спасатели ликвидировали огонь. В настоящее время на месте работают взрывотехники и профильные службы.

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Отметим, что около 9:25 взрывы слышали и в Киевской области. На украинские города летят вражеские дроны.

Где еще фиксировали последствия обстрелов в последнее время?

В Днепропетровской области 3 июня количество российских атак достигло около 50. В результате обстрелов ранены 12 человек. В Днепровском районе пострадали 8 человек, большинство из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

После взрывов в Днепре наблюдалось задымление, а полиция ограничивала движение по отдельным участкам дорог и рекомендовала альтернативные маршруты выезда из города. В Одесской области удар дронов повредил объект критической инфраструктуры, состав и оборудование, после чего возник пожар, который быстро ликвидировали.

В Киевской области в результате атаки БпЛА начался пожар на промышленном предприятии в районе Борисполя. Спасатели продолжали ее тушение. Также сообщается о ранении работника предприятия, которому была оказана медицинская помощь.