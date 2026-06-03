За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

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20:17, 3 июня

Группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.

20:16, 3 июня

Вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей северным курсом.

19:45, 3 июня

Вражеские БПЛА в направлении Одессы с Черного моря.

19:41, 3 июня

Группа ударных БПЛА направляется в сторону Запорожья и Днепра.

19:40, 3 июня

Новая группа ударных БПЛА из Курской области России вошла в Сумскую область.

19:30, 3 июня

Вражеские БПЛА (в т. ч. реактивный) – на севере Сумщины.

19:27, 3 июня

Харьков – БПЛА над городом!