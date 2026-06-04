Об этом сообщают руководитель областной военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

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Какие последствия атаки на регион?

Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара с использованием БпЛА в Одесской области есть разрушения объекта критической инфраструктуры, в частности из-за вражеского обстрела повреждены складское помещение и оборудование.

В результате попадания возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали,

– добавляют в ГСЧС.

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По предварительной информации областной военной администрации и спасательных, пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Сейчас дополнительных подробностей о последствиях российского удара не обнародуют.

Ликвидация последствий атаки: смотрите видео

Где еще фиксировали последствия атаки?

Под вражеским ударом ночью также оказалась Киевская область, в частности Бориспольский район. Сообщалось о масштабном пожаре на промышленном объекте. В результате российской атаки ранения получил работник предприятия.

Еще раньше враг атаковал реактивными беспилотниками Харьков, произошли попадания в Холодногорском и Основянском районах города. Всего за помощью медиков обратились шесть человек, трех из них госпитализировали.