Про це повідомляють керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

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Які наслідки атаки на регіон?

Олег Кіпер повідомив, що унаслідок російського удару із використанням БпЛА в Одеській області є руйнування об'єкта критичної інфраструктури, зокрема через ворожий обстріл пошкоджено складське приміщення та обладнання.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували,

– додають у ДСНС.

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За попередньою інформацією обласної військової адміністрації та рятувальних, постраждалих та загиблих унаслідок обстрілу немає. Наразі додаткових подробиць стосовно наслідків російського удару не оприлюднюють.

Ліквідація наслідків атаки: дивіться відео

Де ще фіксували наслідки атаки?

Під ворожим ударом уночі також опинилася Київська область, зокрема Бориспільський район. Повідомляли про масштабну пожежу на промисловому об'єкті. Внаслідок російської атаки поранень зазнав працівник підприємства.

Ще раніше ворог атакував реактивними безпілотниками Харків, сталися влучання в Холодногірському та Основ'янському районах міста. Загалом по допомогу медиків звернулися шестеро людей, трьох із них госпіталізували.