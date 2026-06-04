Про це повідомили в ДСНС.
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Які наслідки російської атаки?
У Київські області внаслідок російського удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа на промисловому об'єкті Бориспільщини. На місце одразу прибули рятувальники.
Наразі триває ліквідація пожежі. На місці залучені усі оперативні служби взаємодії,
– повідомили в ДСНС.
Внаслідок російської атаки поранень зазнав працівник підприємства. Постраждалому лікарі оперативно надали медичну допомогу.
Наслідки атаки Росії по Київщині / Фото ДСНС
У Київській ОВА повідомили, що травмованим чоловіком виявився водій бензовоза, якого госпіталізували із закритим переломом гомілковостопного суглоба.
Прошу всіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях,
– наголосив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Коли ще Росія атакувала Київщину?
У Києві та області ввечері 29 травня пролунали вибухи. До цього у столиці та регіоні оголошували тривогу через крилаті ракети та балістику. О 19:56 монітори написали про вибухи в Обухівському районі Київщини.
У ніч на п'ятницю, 28 травня, росіяни продовжили атакувати українську інфраструктуру. Цього разу ворожий обстріл частково зруйнував біопаливну електростанцію в Київській області.
Біоенергетичну ТЕС побудували у 2016 році. За словами бізнесмена, у неї інвестували 40 мільйонів доларів, об'єкт забезпечував понад 400 робочих місць і мав партнерство з ЄБРР. Удар противника пошкодив обладнання, однак засновник заявив про наміри відбудувати частково зруйновану станцію.