Що відомо про біоТЕС в Іванкові
Деталі повідомив засновник "Біогазенерго" Олексій Бутенко. За його словами, об'єкт був одним із найбільших у Східній Європі.
Біоенергетичну ТЕС побудували у 2016 році. За словами бізнесмена, у неї інвестували 40 мільйонів доларів, об'єкт забезпечував понад 400 робочих місць і мав партнерство з ЄБРР.
Удар противника пошкодив обладнання, однак засновник заявив про наміри відбудувати частково зруйновану станцію.
Болить бачити, як ворог калічить результат праці сотень людей. Те, що створювалося розумом, наполегливістю та вірою в Україну,
– додав він.
Довідка: встановлена потужність Іванківської ТЕС – 19 мегават. Компанія "Біогазенерго" має ліцензію на виробництво електроенергії та раніше здобула "зелений" тариф – на рівні 12,39 євроцента за кіловат-годину у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, росіяни систематично атакують енергетику України. Наприклад, 27 травня вони пошкодили одразу три енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, через що без світла залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області.
Натомість 23 травня про обстріли своєї інфраструктури на Харківщині та Полтавщині повідомили в Нафтогазі. Унаслідок дій ворога виникли серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.