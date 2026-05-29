Що відомо про біоТЕС в Іванкові

Деталі повідомив засновник "Біогазенерго" Олексій Бутенко. За його словами, об'єкт був одним із найбільших у Східній Європі.

Біоенергетичну ТЕС побудували у 2016 році. За словами бізнесмена, у неї інвестували 40 мільйонів доларів, об'єкт забезпечував понад 400 робочих місць і мав партнерство з ЄБРР.

Удар противника пошкодив обладнання, однак засновник заявив про наміри відбудувати частково зруйновану станцію.

Болить бачити, як ворог калічить результат праці сотень людей. Те, що створювалося розумом, наполегливістю та вірою в Україну,

– додав він.

Довідка: встановлена потужність Іванківської ТЕС – 19 мегават. Компанія "Біогазенерго" має ліцензію на виробництво електроенергії та раніше здобула "зелений" тариф – на рівні 12,39 євроцента за кіловат-годину у гривневому еквіваленті.