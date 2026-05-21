Які обмеження введуть в Україні?

Деталі повідомили на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там також з'явився схвалений напередодні проєкт постанови – для зауважень і пропозицій від зацікавлених сторін.

Документ пропонує запровадити так звані графіки для приватних домогосподарств, які працюють за "зеленим" тарифом. Згідно зі змінами, постачальники універсальних послуг зможуть викуповувати таку електроенергію лише в денні години:

з 1 квітня по 31 жовтня – із 04:00 до 23:00;

з 1 листопада по 31 березня – із 06:00 до 21:00.

Для активних споживачів, які самостійно виробляють електроенергію та працюють за спрощеною системою оподаткування, пропонують дозволити окремі розрахунки за відпущений у мережу та спожитий струм – без взаємозаліку.

Також передбачено розширення можливостей резервного електрозабезпечення завдяки електроенергії з відновлюваних джерел. Операторам установок зберігання хочуть надати право продавати її звичайним споживачам (за умови наявності спільної точки приєднання до обленерго), тоді як наразі покупцями можуть бути лише великі учасники ринку – підприємства, електропостачальники й трейдери.

Запропоновані зміни спрямовані на розвиток активного споживання, установок зберігання енергії та розподіленої генерації, а також на підвищення енергетичної стійкості України,

– наголосили в НКРЕКП.

Нагадаємо, під час аномально спекотного літа 2024 року, коли блоки АЕС масово вивели в ремонт, в Україні тривали масштабні відключення світла. Однак тепер ситуація змінилася, тож проблеми створюватиме вже не жарка погода, а хмарна.

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив експерт з енергетики Андрій Закревський. Річ у тому, що сонячні панелі набули широкого розповсюдження – сумарна встановлена потужність цього типу електростанцій перевищила 7 гігаватів і навіть наближається до тієї, яку забезпечує атомна генерація.

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Блоки виходитимуть у ремонт не так сконцентровано. Враховано досвід 2024 року, але все одно перезавантажувати й виконувати регламентні роботи (на АЕС – 24 Канал) потрібно. На другому місці за важливістю – неймовірна різниця в кількості фотоелектричних панелей, які закупила Україна за останні два роки. Їх закупили вже на гігавати.

До слова, спека може одночасно допомагати енергосистемі й створювати для неї додаткове навантаження, адже сонячна погода підвищує ефективність СЕС, однак через активне використання кондиціонерів суттєво зростає й споживання.

Також проблемним може стати поєднання високої температури з хмарною або дуже вітряною погодою як в Україні, так і у Євросоюзі, звідки електроенергію імпортують. У такому разі покривати вечірні піки буде складніше, тож енергетикам іноді доведеться вдаватися до відключень світла.

На запит 24 Каналу в Укренерго розповіли, що готуються до будь-якого сценарію. Однак пройти літо без обмежень для звичайних українців можливо – за умови відсутності масованих обстрілів, стабільної роботи енергосистеми та помірної погоди.