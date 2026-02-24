Що таке єдиний податок в Україні?

Його застосування регулює розділ XIV Податкового кодексу України. Умови перебування на спрощеній системі залежать від групи платника, обсягу доходу, кількості працівників і виду діяльності.

Спрощена система оподаткування підходить не для всіх видів діяльності й має низку обмежень, але для малого бізнесу часто може бути вигіднішою.

Зокрема, єдиний податок можуть сплачувати ФОПи. Його розмір визначають залежно від обраної групи платника.

Наприклад, максимальні щомісячні ставки у 2026 році розраховують на основі базових показників або доходу.

  • Для ФОП І групи – до 10% прожиткового мінімуму – тобто 332,80 гривні.
  • Для ФОП II групи – до 20% мінімальної зарплати – тобто 1 729,40 гривні.
  • Для ФОП III групи – 3% або 5% від суми доходу щоквартально.

Важливо! Конкретний розмір ставки встановлюють місцеві ради – залежно від виду діяльності підприємця.

Окрім того, Дія.Бізнес попереджає, що для ФОПа можуть застосувати підвищену ставку єдиного податку (15%), якщо він:

  • перевищив граничний дохід;
  • отримує дохід від незазначених у реєстрі видів діяльності;
  • використовує заборонені способи розрахунків;
  • здійснює діяльність, несумісну зі спрощеною системою;
  • працює поза межами дозволених для своєї групи видів діяльності (для І – II груп).

Єдиний податок 2026 - хто не може перейти на спрощену систему оподаткування
Хто не може бути платником єдиного податку / ДПС

До слова, ФОПи IV групи також можуть бути платниками єдиного податку, якщо ведуть фермерську діяльність і відповідають певним вимогам, зокрема не використовують працю найманих осіб.

Які можливі зміни у сплаті податків для ФОП?

  • Нагадаємо, український уряд та МВФ домовилися про нову програму фінансування на 8,1 мільярда доларів. Серед обов'язкових умов було запровадження ПДВ для ФОПів із річним доходом у понад мільйон гривень.

  • І хоча Мінфін завершує роботу над відповідним законопроєктом, різка громадська критика спонукала чиновників переглянути свою позицію. Нововведення можуть призвести до закриття третини ФОПів, а ще стільки ж – піде "в тінь".