Що таке єдиний податок в Україні?

Його застосування регулює розділ XIV Податкового кодексу України. Умови перебування на спрощеній системі залежать від групи платника, обсягу доходу, кількості працівників і виду діяльності.

Спрощена система оподаткування підходить не для всіх видів діяльності й має низку обмежень, але для малого бізнесу часто може бути вигіднішою.

Зокрема, єдиний податок можуть сплачувати ФОПи. Його розмір визначають залежно від обраної групи платника.

Наприклад, максимальні щомісячні ставки у 2026 році розраховують на основі базових показників або доходу.

Для ФОП І групи – до 10% прожиткового мінімуму – тобто 332,80 гривні .

– до 10% прожиткового мінімуму – тобто . Для ФОП II групи – до 20% мінімальної зарплати – тобто 1 729,40 гривні .

– до 20% мінімальної зарплати – тобто . Для ФОП III групи – 3% або 5% від суми доходу щоквартально.

Важливо! Конкретний розмір ставки встановлюють місцеві ради – залежно від виду діяльності підприємця.

Окрім того, Дія.Бізнес попереджає, що для ФОПа можуть застосувати підвищену ставку єдиного податку (15%), якщо він:

перевищив граничний дохід;

отримує дохід від незазначених у реєстрі видів діяльності;

використовує заборонені способи розрахунків;

здійснює діяльність, несумісну зі спрощеною системою;

працює поза межами дозволених для своєї групи видів діяльності (для І – II груп).



Хто не може бути платником єдиного податку / ДПС

До слова, ФОПи IV групи також можуть бути платниками єдиного податку, якщо ведуть фермерську діяльність і відповідають певним вимогам, зокрема не використовують працю найманих осіб.

