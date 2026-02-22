Чи "обнуляється" ліміт доходу після зміни групи?

Якщо ФОП переходить з однієї групи єдиного податку на іншу посеред року, ніякого нового старту не відбувається. Лічильник доходу не скидається, пише YANKIV.

Податкова дивиться на дохід за весь календарний рік – з 1 січня по 31 грудня. І неважливо, скільки разів за цей час ви змінювали групу.

Це означає, що якщо ви почали рік на першій групі, потім перейшли на другу, а закінчили на третій групі, ваш загальний дохід за рік не повинен перевищувати 10 091 049 гривень — ліміт третьої групи.

Який саме ліміт потрібно враховувати?

Орієнтуватися потрібно на річний ліміт тієї групи, на якій ви перебуваєте після переходу.

Тобто схема така:

ви рахуєте весь дохід з початку року;

берете ліміт нової групи;

порівнюєте загальну суму з цим лімітом.

Ліміт не ділиться на місяці, він встановлений одразу на весь календарний рік. Для розуміння розглянемо приклад:

Ліміти доходу на 2025 рік становили: перша група – 1 334 438 гривень на рік, друга група – 6 672 190 гривень на рік. Підприємець, працюючи на першій групі з січня по червень, вже використав 100 тисяч гривень зі свого загального ліміту. Після переходу на другу групу з 1 липня до кінця грудня він може заробити не 6 672 190 гривень, а 6 572 190 гривень, оскільки 100 тисяч гривень уже враховані як частина його річного доходу,

– пишуть у редакцїі.

Коли можна втратити право на "спрощенку"?

Якщо підприємець помилився в розрахунках і вийшов за межі дозволеного ліміту для своєї групи, він втрачає право працювати на спрощеній системі з того кварталу, в якому сталося перевищення.

Що робити у такому випадку?

Для ФОП 1 групи: якщо дохід перевищив ліміт, підприємець має або змінити статус на 2 – 3 групу, або повністю вийти зі спрощеної системи.

якщо дохід перевищив ліміт, підприємець має або змінити статус на 2 – 3 групу, або повністю вийти зі спрощеної системи. Для ФОП 2 групи: діє така сама логіка – необхідний перехід на 3 групу єдиного податку або повна відмова від спрощеної системи.

діє така сама логіка – необхідний перехід на 3 групу єдиного податку або повна відмова від спрощеної системи. Для ФОП 3 групи: коли дохід виходить за межі дозволеного ліміту, на суму що перевищила межу застосовується ставка 15% плюс обов’язкова зміна системи оподаткування на загальну.

Зауважте! У всіх випадках на частину доходу, що перевищила ліміт, нараховується податок за ставкою 15%.