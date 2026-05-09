Як зареєструвати ФОП онлайн?

Стати фізичною особою-підприємцем сьогодні можна за лічені хвилини, зокрема онлайн через державні сервіси. Однак як правильно обрати для себе групу оподаткування і не заплутатися в основних нюансах – пояснює 24 Канал.

Для реєстрації ФОПа можна звернутися до ЦНАПу або ж або оформити все онлайн самостійно. Сервіс у Дії доступний для повнолітніх громадян України, які мають повну цивільну правоздатність і дієздатність, а також присвоєний РНОКПП.

Авторизуйтеся в кабінеті громадянина. В переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму на отримання послуги: – надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;

– оберіть види економічної діяльності та тип оподаткування;

– уточніть свої контактні дані. Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Як обрати правильну групу ФОП для себе?

Реєстрація через Дію доволі проста та абсолютно безплатна, проте багато хто припускається помилок саме на етапі вибору групи оподаткування. Тож майбутні підприємці часто звертаються по консультації до бухгалтерів та юристів.

Однак головних критеріїв всього декілька – наявність і кількість найманих працівників, ліміт річного доходу та ваші клієнти.

I група вимагає відсутності найманих працівників, підходить для роздрібної торгівлі та господарської діяльності з надання побутових послуг:

річний дохід – до 167 мінімальних зарплат (1 444 049 гривень станом на 2026 рік);

єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (332,80 гривні);

військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

II група також підходить для торгівлі та надання послуг, але клієнтами можуть бути не лише громадяни, а інші ФОПи та юридичні особи.

річний дохід – до 834 мінімальних зарплат (7 211 598 гривень у 2026 році);

єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (1 729,40 гривні);

військовий збір – 10% мінімальної зарплати (864,70 гривні).

III група найбільш універсальна та дозволяє працювати з іноземними клієнтами, такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників.

річний дохід – до 1 167 мінімальних зарплат (10 091 049 гривень станом на 2026 рік);

єдиний податок – 5% доходу (у разі роботи без ПДВ) або 3% доходу (для платників ПДВ);

військовий збір – 1% від фактично отриманого доходу.

IV група – це спеціальний режим для юридичних або фізичних осіб, які займається сільським господарством, не можуть надавати послуги й повинні працювати в межах закону про фермерство.

Корисно! Якщо ви досі сумніваєтеся у виборі, на порталі Дія можна пройти тест, що допоможе визначитися з групою.

Що ще варто знати про податки?

Нагадаємо, у межах системи загальнообов'язкового державного соціального страхування ФОПи регулярно сплачують ЄСВ, мінімальний розмір якого у 2026 році зріс – це 1 902,34 гривні на місяць (тобто 22% мінімальної зарплати).

Варто зазначити, що протягом одного місяця в рік ФОПи I та II груп можуть законно не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Податковий консультант Михайло Смокович уточнив умови отримання таких "податкових канікул": відсутність найманих працівників, а також доходу (протягом зазначеного періоду). До слова, після подачі спеціальної заяви експерт радить проконтролювати зняття нарахувань.