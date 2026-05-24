Що не враховують у дохід ФОПа?

Отже, декларувати потрібно не все. Деталі для I – III груп на спрощеній системі пояснили в Державній податковій службі.

Насамперед варто зазначити, що норми щодо цього питання прописані в пункті 292.11 статті 292 Податкового кодексу України.

Наприклад, до доходу ФОПа не включають суми ПДВ, кредити та фінансову допомогу, якщо її повернули протягом 12 календарних місяців із моменту отримання. Також йдеться про кошти цільового призначення, які надходять від Пенсійного фонду, бюджетів тощо, зокрема виплати в межах державних або місцевих програм.

Окрім того, не потрібно вважати доходом платника єдиного податку таке:

аванс чи передоплату, яку повертають покупцю або самому ФОПу після розірвання договору, повернення товару чи офіційного звернення;

оплату за товари чи послуги, а також суми ПДВ, якщо їх реалізували під час перебування підприємця на іншій системі оподаткування;

надміру сплачені податки, збори та ЄСВ, які повертають ФОПові з бюджету чи державних фондів;

проценти, нараховані банком на залишок коштів на рахунку ФОПа III групи зі статусом е-резидента;

безоплатно отримані ліки, медичні вироби та допоміжні засоби, які закуповували в межах програм охорони здоров'я (за кошти бюджету, комунальних або державних медзакладів, грантів міжнародних програм, але такі товари мають входити до офіційних затверджених Кабміном переліків).

Як бути з власними коштами на рахунку?

Ба більше, підприємницьким доходом не вважають кошти, отримані від продажу особистого майна фізичної особи, а також власні гроші, якщо податки з них уже сплатили раніше.

Аби такі перекази на рахунок ФОПа не викликали питань у податкової, важливо дотримуватися кількох правил. Насамперед надходження повинні бути з легальних джерел – як-от зарплата, дивіденди тощо. По-друге, фахівці радять мати підтверджувальні документи (довідки про доходи, дані з реєстрів та інші папери).

Не забувайте про фінмоніторинг. Якщо сума поповнення значна, а ви не можете підтвердити джерело походження коштів, банк може заблокувати рахунок ще до будь-яких питань від податкової,

– застерігають експерти "Дебет-Кредит".

По-третє, у призначенні платежу варто залишати чіткі та однозначні формулювання. Наприклад, для подружжя це "переказ особистих коштів чоловіку/дружині. Без ПДВ" абощо.