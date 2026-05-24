Что не учитывают в доход ФЛП?

Итак, декларировать нужно не все. Детали для I – III групп на упрощенной системе объяснили в Государственной налоговой службе.

Прежде всего стоит отметить, что нормы по этому вопросу прописаны в пункте 292.11 статьи 292 Налогового кодекса Украины.

Например, в доход ФЛП не включают суммы НДС, кредиты и финансовую помощь, если ее вернули в течение 12 календарных месяцев с момента получения. Также речь идет о средствах целевого назначения, поступающих от Пенсионного фонда, бюджетов и т.д., в частности выплаты в рамках государственных или местных программ.

Кроме того, не нужно считать доходом плательщика единого налога следующее:

аванс или предоплату, которую возвращают покупателю или самому ФЛП после расторжения договора, возврата товара или официального обращения;

оплату за товары или услуги, а также суммы НДС, если их реализовали во время пребывания предпринимателя на другой системе налогообложения;

излишне уплаченные налоги, сборы и ЕСВ, которые возвращают ФЛП из бюджета или государственных фондов;

проценты, начисленные банком на остаток средств на счете ФЛП III группы со статусом е-резидента;

бесплатно полученные лекарства, медицинские изделия и вспомогательные средства, которые закупали в рамках программ здравоохранения (за средства бюджета, коммунальных или государственных медучреждений, грантов международных программ, но такие товары должны входить в официальные утвержденные Кабмином перечни).

Как быть с собственными средствами на счете?

Более того, предпринимательским доходом не считают средства, полученные от продажи личного имущества физического лица, а также собственные деньги, если налоги с них уже уплатили ранее.

Чтобы такие переводы на счет ФЛП не вызывали вопросов у налоговой, важно соблюдать несколько правил. Прежде всего поступления должны быть из легальных источников – например зарплата, дивиденды и тому подобное. Во-вторых, специалисты советуют иметь подтверждающие документы (справки о доходах, данные из реестров и другие бумаги).

Не забывайте о финмониторинге. Если сумма пополнения значительная, а вы не можете подтвердить источник происхождения средств, банк может заблокировать счет еще до каких-либо вопросов от налоговой,

– предостерегают эксперты "Дебет-Кредит".

В-третьих, в назначении платежа следует оставлять четкие и однозначные формулировки. Например, для супругов это "перевод личных средств мужу/жене. Без НДС" и т.д.